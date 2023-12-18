%9 ارتفاع بموازنة "تنمية المهارات المهنية".. والأولوية لتوفير فرص تدريبية

هبة العيساوي

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عمان – ارتفعت موازنة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية في مشروع الموازنة العامة للعام 2024 بنسبة تسعة بالمائة أو ما مقداره 875 ألف دينار مقارنة مع المعاد تقديره للعام الحالي.ووفقا لمشروع الموازنة، فإن أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2024 والمعاد تقديره 2023، ورد في النفقات الجارية ببند تعويضات العاملين، إذ تمت زيادتها بمبلغ 247 الف دينار، وتركزت في الزيادة الطبيعية للرواتب والأجور والعلاوات وتكلفة الشواغر والإحداثات.وفي استخدام السلع والخدمات فتمت زيادتها بمبلغ 24 الف دينار، وتركزت الزيادة في عدة بنود.واتضح التغير في النفقات الرأسمالية، حيث تمت زيادتها بمبلغ (604) آلاف دينار، أبرزها مشروع دعم مشاريع التعليم والتدريب والتشغيل المهني والتقني بمبلغ (500) ألف دينار، ومشروع تطوير المناهج التدريبية بمبلغ (100) ألف دينار.وأما البرامج التي بنيت عليها الموازنة، فتتمثل ببرنامج الإدارة والخدمات المساندة الذي يهدف إلى رفع كفاءة الهيئة وموظفيها وتحسين خدماتها المقدمة لمزودي التدريب، وتوفير الدعم اللوجستي للهيئة، وتشكيل مجالس المهارات القطاعية التي تعتبر أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني، وأي لجان أخرى متخصصة، بالإضافة إلى إعداد دراسات قطاعية، وأتمتة خدمات وعمليات الهيئة.في حين أن الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج يتمثل بحوكمة قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.فيما تشمل الخدمات التي يقدمها البرنامج، تشكيل مجالس المهارات القطاعية وأي لجان أخرى فنية متخصصة وفق المعايير التي يقرها المجلس، وتنظيم العمل المهني بمستوياته وفق الإطار الوطني للمؤهلات، وإجازة ممارسة المهن، والمساهمة في تغطية تكلفة الدراسات القطاعية.أما البرنامج الثاني فيشمل دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني، وتطوير عمليات التدريب المختلفة في مؤسسات القطاع العام والخاص، وتعزيز مشاركة هذين القطاعين في التعليم والتدريب وتوفير متطلباتهما، وذلك بما يتأتى من موارد مالية وفقا للتشريعات الناظمة.ويشمل الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.فيما تشمل الخدمات التي يقدمها البرنامج، التشغيل في المناطق الثانية بموجب اتفاقيات مع مستثمرين لغايات إنشاء وتشغيل فروع إنتاجية، مع مراعاة النوع الاجتماعي، فضلا عن تدريب متدربين بموجب اتفاقيات مع مزودي التدريب متمثلين بمؤسسة التدريب المهني ومؤسسات المجتمع المدني في مجالات الزراعة والإنشاءات والسياحة والهندسة، بالإضافة إلى دعم تعليم الطلاب على مقاعد الدراسة لدى المعاهد والكليات المهنية في مجالات الفندقة والسياحة والطهي وفن الفسيفساء.كما تشمل تطوير قدرات ومهارات المعلمين والمدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين، وتحديد معايير تعيين المدربين والمشرفين المهنيين وتصنيفاتهم وتنظيم رتبهم المهنية وفقا للتشريعات الناظمة، وتطوير المناهج وبرامج التعليم والتدريب المهني والتقني حسب متطلبات القطاع، علاوة على منح مزاولات مهن للناجحين في الاختبارات النظرية والعملية.وأما بالنسبة للأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2024 – 2026، فإن الأولوية الأولى تذهب لحوكمة قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، وأبرز الإجراءات لتحقيق هذه الأولوية تشكيل لجان لتحسين التشريعات والأنظمة والتعليمات الخاصة بهذا التعليم، وإعداد تعليمات الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات، وتشكيل اللجان الخاصة بالإدراج، وإعداد الإطار العام لقاعدة البيانات، فضلا عن إعداد خطة عمل تنفيذية خاصة بالاستراتيجية الوطنية لهذا التعليم.وبالنسبة للنتائج المتوقعة من الأولوية الأولى، فتتمثل بتوفير تشريعات وأنظمة تضبط عمل التعليم والتدريب المهني والتقني، وتوفير إطار وطني للاعتراف بالتكافؤ بين هذا التعليم وغيره من المؤهلات الأكاديمية، وتطوير قاعدة بيانات موحدة للإطار الوطني الأردني للمؤهلات توفر أساسا للاعتراف بين التعليم والتدريب المهني، إضافة إلى مستويات المعايير المعترف بها دوليا، ووضع خطة تنفيذية لمتابعة وتقييم الإستراتيجية الوطنية الأردنية للتعليم والتدريب المهني والتقني.أما بالنسبة للأولوية الثانية، فتتمثل بمواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني مع متطلبات سوق العمل.وتتوزع أبرز الإجراءات لتحقيق الأولوية الثانية بتطوير المعايير المهنية، وإعداد مسودة لمعايير التعلم القائم على العمل، وإعداد مسودة إطار للاعتراف بالتعلم المسبق والخبرات السابقة.وتشمل النتائج من الأولوية الثانية، تطوير المعايير المهنية بالتشارك مع مجالس المهارات القطاعية لتقليل الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل، وزيادة تمثيل القطاع الخاص من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية جديدة وتفعيل دورها للعمل على سد الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني ومتطلبات سوق العمل.أما الأولوية الثالثة فتتمثل بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وأبرز الإجراءات لتحقيقها هي تمويل المشاريع الحالية والجديدة، ومتابعة ومراقبة المشاريع، في حين أن النتائج المتوقعة منها هي توفير فرص تدريبية منتهية بالتشغيل.وأما الأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، فتتمثل بتوفير فرص تدريبية منتهية بالتشغيل ضمن الفروع الإنتاجية للمناطق النائية وبالنسب الأعلى للإناث.ومن أبرز إجراءات تحقيق هذه الأولوية تمويل الفروع الإنتاجية الحالية والجديدة، ويتوقع تحقيق نتائج لها بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، بتشغيل النسبة الأعلى من الإناث ضمن الفروع الإنتاجية للمناطق النائية.وأما الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي، فستكون بتطوير معايير مهنية خاصة بقطاع المياه والطاقة والزراعة، واستخدام الطاقة المتجددة.في حين ستكون أبرز الإجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي، هو العمل على تطوير المعايير المهنية في قطاعات المياه والطاقة والزراعة من خلال مراجعة الأنظمة والقوانين الناظمة لعملها، وتركيب نظام توليد طاقة كهربائية عن طريق الخلايا الشمسية في الهيئة.ويجدر هنا التطرق إلى أهم القضايا والتحديات التي تواجه الهيئة، والتي تتمثل بتمويل التعليم والتدريب المهني والتقني، إذ ما تزال قضايا التمويل تشكل تحديات كبيرة لهذا النظام التعليمي، ولا تقتصر المشكلة على المبلغ المحدود المخصص للتدريب ولأغراض أخرى، ولكنها تمتد، إلى إدارة هذه الأموال وإنفاقها، والذي هو جوهر الحوكمة المالية للقطاع.وحاليا لا توجد مخرجات محددة أو إدارة مالية موجهة بالنتائج، لكن التمويل يستمر بالتدفق وفق المخصصات ذاتها حتى عندما تعتبر المخرجات دون المستوى أو حتى عندما تكون ذات مستوى جيد، ويحتاج إلى مخصصات أكبر.ويعاني الشركاء المعنيون بقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن من الصعوبات الناجمة عن نقص بيانات سوق العمل، والتي إن توفرت يمكن تحليلها لتحفيز مناقشات إستراتيجية مفيدة ومستنيرة لتغيير النظرة السلبية للعمل المهني في المجتمع الأردني، ومحدودية العائد المادي على خريجي تلك البرامج، وضعف مشاركة القطاع الخاص.ويلاحظ في دعم التدريب المهني والتقني وتشغيل هؤلاء الخريجين، عدم تطابق المهارات، حيث تكمن المعضلة الحقيقية في كيفية ارتباط التعليم والتدريب المهني والتقني بسوق العمل، كما تفتقر البلاد إلى العمال الذين يمتلكون المهارات والتدريب اللازمين لزيادة الإنتاجية، والذين يتمتعون بالقدرة على التكيف مع تقدم التكنولوجيا والابتكار.