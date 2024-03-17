93 كيلوغراما الهدر الغذائي لكل فرد بالأردن

عبدالله الربيحات

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عمان - أطلق وزير الزراعة ورئيس مجلس الأمن الغذائي، خالد الحنيفات الحملة الوطنية التوعوية لتوجيه السلوك للحد من هدر الغذاء أمس في مبنى الوزارة.وأشار الحنيفات، الى ان الطريقة التي ننتج ونستهلك الغذاء بها، أبعد ما تكون عن الاستدامة أو العدالة، فبالرغم من أن عالمنا ينتج أغذية أكثر مما يحتاج، الا ان هناك حوالي 800 مليون جائع يعيشون بيننا وهذا العدد آخذ في الازدياد.وتابع : وفي الوقت نفسه، يهدر العالم 931 مليون طن من الأغذية المنتجة سنوياً أي ما يعادل ثلث غذائه، دعونا نفكر في كمية الموارد المستخدمة لإنتاج هذه الكمية، والأهم من ذلك كم سيكون مدى تأثير خفض الهدر بنسبة 50 ٪، على تحسين أوضاع الأمن الغذائي العالمي.وقال الوزير الحنيفات في حين يقدر الهدر الغذائي في الأردن، بحوالي 93 كيلوغرامًا للفرد في العام؛ أي حوالي 955 ألف طن من الغذاء تكفي لتغطية الاحتياجات الغذائية لحوالي (1,5) مليون شخص لمدة عام كامل.وزاد: يعد هذا التحدي المتزايد للهدر الغذائي أمرا بالغ الأهمية لما له من آثار سلبية اقتصادية وبيئية واجتماعية، تؤثّر بشكل مباشر على الموارد الطبيعية المحدودة.وفي الأردن الذي يعد فقيرًا مائيًا، قال الحنيفات، فإن فقدان وإهدار الأغذية لهما تأثير مضاعف على المياه، كما يمثلان أيضا إهدارا للموارد المستخدمة في الإنتاج مثل الأراضي والطاقة والمدخلات، وزيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إضافة للأعباء المالية التي تضاف على المنتجين، والتجار، والمستهلكين.وأشار الحنيفات، الى ان "مبادرة لا لهدر الغذاء" تتضمن خريطة طريق واضحة والعديد من الأنشطة منها أولا: إطلاق البرنامج التدريبي الإبداعي لتحدي هدر الغذاء والذي تم تنظيمه بالتعاون مع منظمة سيواس السويسرية، وقد ركز الهاكاثون على مسارين الريادي والبحثي حيث يهدف المسار الريادي لتعزيز حلول مبتكرة لإدارة هدر الغذاء والحد منه، حيث تلقى المشاركون تدريبًا شاملاً حول كيفية تحويل أفكارهم الإبداعية إلى نماذج عمل مستدامة.كما يهدف المسار البحثي، بالتعاون مع دائرة الإحصاءات، لتطوير منهجيات لاحتساب هدر الغذاء، بهدف إنشاء مؤشر وطني للهدر.وتابع: تقدم للهاكاثون 37 فريقا/متسابقا من جميع المحافظات وتم اختيار أفضل خمس أفكار ابتكارية لخمس فرق، حيت عملت لجنة خبراء، تضم ممثلين من ووزارة الزراعة ودائرة الإحصاءات ومؤسسة سيواس وبرنامج الأغذية العالمي، بتقييم شامل باستخدام مجموعة من المعايير، وقد تم منح الفرق الفائزة 55 ألف دولار لتمكينهم من تطوير أفكارهم الابتكارية.وأضاف ثانيًا: تمكين مبادرات إدارة هدر الغذاء، حيث يعمل مجلس الأمن الغذائي حاليًا عبر وزارتي الزراعة والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، على تأسيس اتحاد نوعي يضم الجمعيات التي تُعنى بأعمال الهدر الغذائي، حيث سيتم بناء هذه المظلة لمأسسة وحوكمة وتنسيق أعمال المبادرات والجمعيات التي تعنى بالمهدر من الغذاء، وقد تم في هذا السّياق تحديد 15 مبادرةً محلية لإدارة الهدر الغذائي، كما تم إعداد تقرير عن التَّحدّيات التي تواجه تلك المبادرات.وأشر الوزير ثالثًا: بالقول إن الحملة الوطنية التوعوية لتوجيه السلوك للحد من هدر الغذاء، سيتم إطلاقها من خلال مجلس الأمن الغذائي وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، مدتها سنة واحدة، تستهدف الأُسر والعائلات، والمطاعم والفنادق والقطاعات الأخرى.وتهدف الحملة وفقا للحنيفات لرفع مستوى التوعية العامة بهدر الغذاء، وحجمه وتأثيره، وللتصدي للممارسات والسلوكيات السلبية التي تؤدي لهدر الغذاء.والمرحلة الثانية، تهدف لتغيير السلوكيات والممارسات السلبية التي تؤدي لحدوث هدر الغذاء، عبر التوجيه الاجتماعي والسلوكي، ستركز الحملة التوعوية على مشاركة المؤسسات الإعلامية عبر التقارير الإخبارية وبرامج الطبخ وإعلانات ومقابلات، والمؤسسات الدينية عبر خطب الجمعة وعظة الأحد والإذاعة والجامعات والمدارس وإدراج مواضيع هدر الغذاء في الإذاعة المدرسية، لتوعية الطلاب وتعريفهم في المشكلة وآثارها على البيئة والمجتمع ورش عمل وفيديوهات قصيرة لتعريف الطلاب والكادر التعليمي بحجم تحدي هدر الغذاء.بالإضافة لتنظيم مسابقة طلابية على مستوى المملكة، والتي تمثل فرصة فريدة لتمكين الطلاب في جميع أنحاء المملكة من إيجاد حلول لمعالجة مشكلة هدر الغذاء.وأكد الحنيفات أن الحملة وضمن النشاط الثالث لمبادرة لا لهدر الغذاء، ستعمل على تنظيم الجهود لصناعة ثقافة وقف هدر الغذاء عبر المدارس والمساجد والكنائس، ووسائل الاعلام والاتصال والحواضن الاجتماعية وصولا لهدف تخفيض الغذاء، لـ50 % حتى عام 2030.وأشار إلى أن مسؤولية الجميع، بتبني الحملة خاصة في ظل أزمة المناخ وانخفاض الإمداد والصراعات التي نشاهدها يوميا وأثر نقص الغذاء على المجتمعات التي تشهد حروبا وبالأخص الحرب الظالمة على غزة.من جانبه بين وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية د. محمد الخلايلة، أن الوزارة جاهزه للتعاون مع الحملة من خلال الخطب والدروس الدينية وتحت عنوان البعد عن الإسراف وحفظ النعمة وبالأخص في شهر رمضان الفضيل.من جانبه، أشار وزير الاتصال الحكومي د. مهند مبيضين إلى أن وقف الهدر هو جزء من خطاب الحكومة، وأن الوزارة ستتعاون في وضع خطة وطنية إعلامية تستهدف المجتمع برسالة واضحة لأرقام الهدر وأثرها المستقبلي والحاجة الى تصويب السوكيات في كافة القطاعات.بدوره، أكد الأب نبيل حداد، أن هذه الحملة تمثل تكريما للفقراء واحتراما للنعمة والاستعداد للتعاون مع الحملة عبر الرسائل والعظات، وصولا لدعم وتطوير المبادرة خاصة في ظل بداية الصوم المسيحي.وثمن نقيب الفنانين محمد العبادي، جهود الحملة وأكد على دعم النقابة للحملة عبر الرسائل الفنية المباشرة التي تؤثر بالمجتمع وتصنع ثقافة لدى الأسرة الأردنية.