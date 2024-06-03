"BTEC".. مواكبة للمتغيرات المهنية في سوق العمل

آلاء مظهر

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عمان - في الوقت الذي سيشهد فيه العام الدراسي المقبل طرح 4 تخصصات مهنية جديدة، لتضاف إلى التخصصات الــ 6 الموجودة حاليا ضمن برنامج المسار المهني التقني (BTEC) الذي بدأ العمل به في التعليم الوطني العام الدراسي الحالي، أكد خبراء تربويون أن كافة التخصصات المطروحة في برنامج "بي تيك" جاءت مواكبة لمختلف المتغيرات المهنية وصولا لتوفير نظام تنافسي مرن ومبتكر وعالي الجودة قادر على تزويد الأردن والمجتمع بقوى عاملة جيدة التدريب ذات مهارات عالية ومتنوعة باعتماد نهج علمي تطبيقي.وبينوا في أحاديثهم المنفصلة لـ"الغد" أن التخصصات ذات صبغة عملية وتنسجم مع ما تضمنته مبادرات قطاع التعليم في مجال التعليم المهني والتقني، كما تفتح أمام الطلبة آفاقا مهنية متطور ومرتبطة بسوق العمل.وأوضحوا أن التعليم المهني يعد من الركائز الأساسية لبناء الاقتصاد الوطني، ودعمه بالعمالة الماهرة المدربة والمنتجة والمتسلحة بثقافة الابتكار والإبداع وريادة الأعمال.إلى ذلك، قال الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة، إن الوزارة تطرح العام الدراسي المقبل أربعة تخصصات مهنية جديدة وهي البناء والإنشاءات، السياحة والسفر، الفن والتصميم، والوسائط الإبداعية لتضاف إلى التخصصات الستة الموجودة سابقا ضمن المسار المهني التقني( BTEC) .وقال إن الوزراة بدأت العام الدراسي الحالي، بتطبيق نظام جديد للتعليم المهني وهو "مسار التعليم المهني التقني الذي يطلق عليه برنامج "بي تيك" (BTEC)، وهو اختصار Business and Technology Education Council.وأضاف المساعفة أن التخصصات العشرة المطروحة في هذا البرنامج والتي تشمل الأعمال، الزراعة، الهندسة، الفن والتصميم، الشعر والتجميل، السياحة والسفر، البناء والإنشاءات، ‏الفندقة والضيافة، الوسائط الإبداعية، وتكنولوجيا المعلومات مبنية على دراسة مستفيضة لاحتياجات سوق العمل.وأكد أن عدد الطلبة الذين التحقوا بالمسار المهني التقني خلال العام الدراسي الحالي بلغ نحو 18 ألف طالب وطالبة.ويتميز هذا البرنامج، بحسب المساعفة بأنه مبني على المهارات والكفايات والقدرات والإبداع، بالإضافة إلى أنه برنامج تدريب عملي قائم على المشاريع، ويعزز مهارات القرن الـ 21 والتفكير الناقد والإبداع والتشارك والتواصل، إذ كان يتيح للطلبة استكشاف شخصياتهم ومقدرتهم على الإنجاز والإبداع.وبين المساعفة، عند تخرج الطالب من البرنامج سيكون مؤهلا للالتحاق بسوق العمل، مؤكدا أن هذا البرنامج والتخصصات التي تدرس فيه، معدة في الأساس بعد دراسة تحليل لحاجات سوق العمل، ليتوافق مع المهن المطلوبة فيه وحاجاته من أيد عاملة مدربة ومهارية ومؤهلة، بأحدث التقنيات العملية والبرمجيات، ليتمكن الخريج مباشرة من العمل، وربما وهو على مقاعد الدراسة.بدوره أكد الخبير التربوي د.سامي المحاسيس، أن التعليم المهني يعد من الركائز الأساسية لبناء الاقتصاد الوطني ودعمه بالعمالة الماهرة المدربة والمنتجة والمتسلحة بثقافة الابتكار والإبداع وريادة الأعمال حيث تهدف الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ورؤية التحديث الاقتصادي إلى تطوير التعليم المهني ودعمه كما ونوعا في السنوات المقبلة من أجل مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.ومن أبرز الإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن، بحسب المحاسيس زيادة عدد سنوات الدراسة للتعليم المهني من سنتين إلى ثلاث سنوات الأمر الذي يتيح الفرصة للحصول على مخرجات تعلمية تعليمية مدربة ومؤهلة قادرة على تلبية سوق العمل المحلي والعربي المستقبلي ورفع كفاءة الخريج الأردني والقضاء على البطالة.وقال المحاسيس، إن أهم المخرجات المتوقعة من التعليم المهني في صورته المطورة حاليا رفد سوق العمل بالعمالة الماهرة والمدربة والمنتجة المتسلحة بثقافة الابتكار وريادة الأعمال وتقليل نسب البطالة والحد من التوجه نحو التخصصات الأكاديمية الراكدة منها والمشبعة.من جهته، قال الخبير التربوي فيصل أبو تايه، إن الوزارة كانت قد شرعت في الخطوات التنفيذية في خطة تطوير مسار التعليم المهني والتقني وفق احتياجات القطاعات الاقتصادية بحيث تتضمن مؤهلات متخصصة ذات صلة بالعمل.وتابع أبو تايه: إن هذه الخطوة استدعت تنويع مسارات التعليم والتوسيع في خياراته المهنية والتقنية، وذلك عبر تطبيق برنامج التطوير المهني المبني على الكفايات BTEC ، والذي يجمع بين التعلم العملي القائم على التخصصات المهنية تماشيا مع احتياجات الدولة ومواكبة للتطورات المستقبلية بالإضافة إلى المواءمة مع متطلبات بيئة العمل المحلية والتركيز على السوق المستقبلي بغية تخريج أجيال مؤهلة بالمعرفة العلمية والعملية التي يتطلبها سوق العمل.ورأى أن قيام الوزراة بطرح 4 تخصصات مهنية جديدة للعام الدراسي المقبل لتضاف إلى التخصصات 6 الموجودة سابقا تعد خطوة مهمة كونها تساعد الطلبة على اختيار مساراتهم المهنية المستقبلية بما يمكنهم من إيجاد فرص عمل.وأشار أبو تايه إلى أن كافة التخصصات المطروحة في المسار المهني التقني جاءت مواكبة لمختلف المتغيرات المهنية وصولا إلى توفير نظام تنافسي مرن ومبتكر وعالي الجودة قادر على تزويد الأردن والمجتمع بقوى عاملة جيدة التدريب ذات مهارات عالية ومتنوعة باعتماد نهج علمي تطبيقي.وشاركهم الرأي الخبير التربوي عايش النوايسة، الذي قال إن الوزارة تسعى لتطوير التعليم وتحسين جودة مخرجاته ومواءمته مع سوق العمل واحتياجاته المتطورة بفرص عمل في المجالات التقنية والمهنية.وأضاف أن التخصصات المهنية ضمن برنامج التعليم المهني التقني "بي تيك" تمثل ركيزة أساسية في بناء جيل مؤهل ومهيأ يحقق التنمية المستدامة والتنافسية العالمية.وأوضح أن هذا المشروع النوعي الذي بدأت الوزارة بتطبيقه اعتبارا من العام الدراسي الحالي يركز على الجانب التطبيقي وما يرتبط من أداء ودور مستقبلي في سوق العمل.وأكد أن هذا النظام يهدف إلى إثراء معارف الطلبة المتدربين في المجالات المهنية مع التركيز على التطبيق العملي في نطاق التخصص المهني ضمن مشاغل مهنية مجهزة ومرتبطة مع المؤسسات في القطاعين العام والخاص لتعزيز عمليات اكتساب المهارات المهنية وممارستها في نطاقها المهني بما ينعكس على جودة مخرجات التعليم المهني.كما ويسهم أيضا بحسب النوايسة في إيجاد فرص عمل جديدة أمام الشباب وبما يشجع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقات الأردنية الشابة المؤهلة في المجالات الصناعية والإنتاجية والتقنية.