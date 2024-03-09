السبت 09 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

آخر الشهر

hajjah copy
آخر الشهر
آخر الشهراضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
13535f3b-b5c2-4ecc-aa21-f36232318fc6 (1) copy

تحري هلال شهر رمضان

منذ24 ساعة
عزائم رمضان

عزائم رمضان

07 آذار 2024
hajjaj copy

استيراد البطيخ

06 آذار 2024
المجاعة في غزة

المجاعة في غزة

05 آذار 2024
hajjaj copy

أزمة البحر الأحمر

04 آذار 2024
غلاء المحروقات

غلاء المحروقات

03 آذار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

سرديات الرئيس

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

ليس قرارا عابرا

سلامة الدرعاوي |اليوم

قراءة تحليلية للمرحلة القادمة

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
1709981007368410700

التاريخ يخبرنا كيف ستنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس‏

ترجمات |منذ 41 دقيقة
1709980604078376500

الجنوب العالمي يجد صوتا في الشرق الأوسط

ترجمات |منذ 42 دقيقة
1709835128407102000

لماذا تجبر غزة أوروبا على التحرك

ترجمات |08 آذار 2024
1709739630205767800

أسطورة "الجيش الأخلاقي" في إسرائيل

ترجمات |06 آذار 2024
1709720555694778900

ترامب قادم والأفضل أن نكون مستعدين

ترجمات |06 آذار 2024
رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في حديث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي - (المصدر)

خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. لا فرصة لها في النجاح‏

ترجمات |05 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjah copy

آخر الشهر

تحري هلال شهر رمضان منذ24 ساعة

13535f3b-b5c2-4ecc-aa21-f36232318fc6 (1) copy

عزائم رمضان 07 آذار 2024

عزائم رمضان

استيراد البطيخ 06 آذار 2024

hajjaj copy

المجاعة في غزة 05 آذار 2024

المجاعة في غزة

أزمة البحر الأحمر 04 آذار 2024

hajjaj copy
 
 