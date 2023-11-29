الخميس 30 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أبطالنا المصابون جراء قصف المستشفى الميداني الأردني (غزة)

hajjaj copy
أبطالنا المصابون جراء قصف المستشفى الميداني الأردني (غزة)
أبطالنا المصابون جراء قصف المستشفى الميداني الأردني (غزة)اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
كاريكاتير حمزة حجاج 2023- 2024

2023- 2024

28 تشرين الثاني 2023
hajjaj copy

أخبار في الأمطار

27 تشرين الثاني 2023
كاريكاتير حمزة حجاج - سما لندن

سما لندن

26 تشرين الثاني 2023
وقف إطلاق النار

وقف إطلاق النار

25 تشرين الثاني 2023
هدنة السلام

هدنة السلام

24 تشرين الثاني 2023
دبابات نقطة الصفر

دبابات نقطة الصفر

23 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

التضامن الحقيقي مع الفلسطينيين..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

تأملات الهدنة

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

إطلاق المشاريع الإستراتيجية في عام 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

الكرة في ملعب الاتحاد

خالد خطاطبة |اليوم

غزة بعد الحرب.. الخيار الغائب

سميح المعايطة |اليوم

الفرصة الأخيرة في الزمن الأكثر خطورة

مالك العثامنة |اليوم

لماذا نتمثل بالغرب ونثق به؟

غازي الذيبة |اليوم
ترجمات
1701208980027055100

أعنف عملية قضم لأراضي الضفة الغربية منذ 50 عاما

ترجمات | منذ3 ساعة
1701208979937054900

المجتمع المدني العراقي وأزمة التمويل

ترجمات | منذ3 ساعة
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
 