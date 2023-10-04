الأربعاء 04 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

أخبار

hajjaj copy
أخبار
أخباراضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
البترا

البترا

03 تشرين الأول 2023
7777

عقل المواطن

02 تشرين الأول 2023
الشحدة

الشحدة

01 تشرين الأول 2023
hajjaj copy

منسف

30 أيلول 2023
hajjaj copy

الصحة

29 أيلول 2023
16 copy

الراتب

28 أيلول 2023
افكار و مواقف

رأسمالية هاوية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

مطعوم الحصبة.. جدل وتناقض!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

خطوة صناعية أردنية بالعراق

سلامة الدرعاوي |اليوم

وزارة انتهى دورها

سميح المعايطة |اليوم

لإجراء اللازم وحسب الأصول

مالك العثامنة |اليوم

نظام الجدارة

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
1696410410938235200

‏مشاهد من نظام فصل عنصري‏

ترجمات | منذ1 ساعة
حافظ سعيد، مسؤول فرع ولاية خراسان في تنظيم "داعش" - (أرشيفية)

"داعش - ولاية خراسان" يصبح عالميا: العمليات الخارجية انطلاقا من أفغانستان

ترجمات |03 تشرين الأول 2023
منظف نوافذ خارج مبنى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفي الخلفية قاعة الجمعية العامة قيد الإنشاء، 1951 – (المصدر)

إصلاح الأمم المتحدة! فكر في "أليس في بلاد العجائب"‏

ترجمات |03 تشرين الأول 2023
تشكل الأراضي في البنجاب منحدراً طبيعياً من الشمال إلى الجنوب -(المصدر)

كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
فني في موقع إنشاء مشروع صيني - (أرشيفية)

أسطورة الإمبريالية الصينية‏: لا شيء شائن في مبادرة "الحزام والطريق"‏

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
1696151986573214600

الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري

ترجمات |01 تشرين الأول 2023
 