 
الثلاثاء 02 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إدمان الهواتف الذكية!

كاريكايتر حمزة حجاج- إدمان الهواتف الذكية!
كاريكايتر حمزة حجاج- إدمان الهواتف الذكية!
كاريكايتر حمزة حجاج- إدمان الهواتف الذكية!اضافة اعلان
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
قصة أردنية

قصة أردنية

منذ24 ساعة
حمزة حجاج - الكندشن

الكندشن

30 حزيران 2024
كاريكاتير حمزة حجاج- الدايت

الدايت

29 حزيران 2024
14 copy

قاعد

28 حزيران 2024
5dd9fd5b-0e97-4afe-a0f5-8fbe8c42990d copy

الديمقراطية

27 حزيران 2024
حمزة حجاج- تعرفة الكهرباء

تعرفة الكهرباء

26 حزيران 2024
افكار و مواقف

مناظرة بايدن ترامب الأولى

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

سردية الرفاعي في هذا التوقيت

ماهر أبو طير |اليوم

الاحتلال.. التطرف سيد الموقف

محمود خطاطبة |اليوم

الذكاء الاصطناعي الإسرائيلي ودوره الفتاك في غزة

حسني عايش |اليوم

الأحزاب ومستقبل الأردن

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

أين نشرة وزارة المالية؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

الانتخابات التشريعية في المملكة المتحدة

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

ردود فعل حادة بعد القوائم الحزبية

زيدون الحديد |اليوم

طوفان ترامب القادم

د.منذر الحوارات |اليوم

الانتخابات تفتح ملف الخصخصة

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مغاربة يعبرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)

أميركا تخسر العالم العربي.. والصين تجني الفوائد (2-1)

ترجمات | منذ1 ساعة
جنود إسرائيليون يتجادلون مع رجل فلسطيني بعد هجوم شنه مستوطنون في قرية بورين، جنوب نابلس - (المصدر)

المستوطنون ينفذون فعليا خطة سموتريتش لضم الضفة الغربية

ترجمات |01 تموز 2024
مع ازدياد الحصول على الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي يرتفع خطر انتشار الأخبار الكاذبة بصورة مقلقة - (المصدر)

الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي أزمة يتم تجاهلها

ترجمات |01 تموز 2024
رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نحن إسرائيليون ندعو الكونغرس إلى عدم دعوة نتنياهو

ترجمات |01 تموز 2024
‏آليات عسكرية إسرائيلية تستعد لشن عملية برية في غزة، تشرين الاول (أكتوبر) 2023 – (أرشيفية)

لماذا ليست لدى نتنياهو خطة لـ"اليوم التالي" في غزة‏؟

ترجمات |30 حزيران 2024
الأستاذ والمؤرخ اليهودي آفي شلايم - (أرشيفية)

البكاء على بابل.. حوار مع آفي شلايم

ترجمات |29 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكايتر حمزة حجاج- إدمان الهواتف الذكية!

إدمان الهواتف الذكية!

قصة أردنية منذ24 ساعة

قصة أردنية

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

الكندشن 30 حزيران 2024

حمزة حجاج - الكندشن

الدايت 29 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- الدايت

قاعد 28 حزيران 2024

14 copy
 