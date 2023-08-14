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الأرض!

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كاريكاتير حمزة حجاج- حرائق الأرض

حرائق الأرض 07 آب 2023

نشاطات شبابية في الأردن !

نشاطات شبابية في الأردن ! 06 آب 2023

طالب التوجيهي

طالب التوجيهي 05 آب 2023

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مشكلة المياه 03 آب 2023

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