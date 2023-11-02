الخميس 02 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال الإسرائيلي

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الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلياضافة اعلان
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