الأحد 23 تموز 2023
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التوجيهي

التوجيهي
التوجيهي
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عزيمة عرس 15 تموز 2023

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العالم الآن! 14 تموز 2023

التوجيهي والحر

التوجيهي وموجة الحر 13 تموز 2023

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موجة حر 12 تموز 2023

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