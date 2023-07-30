الإثنين 31 تموز 2023
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الجيم!

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الجيم!
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التكيف 23 تموز 2023

التوجيهي

التوجيهي 22 تموز 2023

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توجيهي 21 تموز 2023

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تعارف 20 تموز 2023

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افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ضم الضفة الغربية في منطوق المصري

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