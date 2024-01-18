الخميس 18 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحلاقة

الحلاقة
الحلاقة
الحلاقةاضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
متأثر

متأثر

منذ23 ساعة
حمزة حجاج- برميل النفط

برميل النفط

16 كانون الثاني 2024
ضغط الحرب

ضغط الحرب

15 كانون الثاني 2024
حمزة حجاج- مأساة غزيرة..

مأساة غزيرة..

14 كانون الثاني 2024
hajjaj

كوكب الأرض

13 كانون الثاني 2024
hajjaj copy

الحرب

12 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف
سلامة الدرعاوي

مشكلتنا إدارية وليست مالية

سلامة الدرعاوي |اليوم

ضعف أداء الاقتصاد العالمي وانعكاسه محليا

رعد التل |اليوم

إعمار غزة.. عملية سياسية بشروط

سميح المعايطة |اليوم

ذلك الإصلاح الضروري

مالك العثامنة |اليوم

محور "فيلادلفيا" من جديد

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات | منذ23 ساعة
ناشطون في ‏اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

شبح الأبارتيد عاد ليطارد إسرائيل ويجلب الأمل للفلسطينيين

ترجمات | منذ23 ساعة
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مجلس العموم البريطاني - (المصدر)

هل انتهكت إسرائيل القانون الدولي؟ شهادة كاميرون المراوغة

ترجمات | منذ23 ساعة
مقاتل حوثي على شاطئ البحر الأحمر - (أرشيفية)

كيف أثرت هجمات الحوثيين على طرق التجارة العالمية

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
جاءت الضربات ضد الحوثيين ردا على أسابيع من الاقتتال في البحر الأحمر – (المصدر)

الشرق الأوسط يستعد للفوضى مع تصاعد التوتر بين إيران والغرب

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
ناشطون مناصرون للقضية الفلسطينية يطالبون بوقف تمويل إسرائيل - (أرشيفية)

ما النصر في غزة؟‏

ترجمات |15 كانون الثاني 2024
 