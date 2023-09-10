الإثنين 11 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي

hajjaj copy
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعياضافة اعلان
hajjaj copy

حمولة 03 أيلول 2023

​ كاريكاتير- حمزة حجاج - أحن إلى خبز أمي..

أحن إلى خبز أمي.. 02 أيلول 2023

index copy

الرومانسية في الأردن 01 أيلول 2023

بلبل

بلبل 31 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
hajjaj copy copy

الأردن والمغرب

09 أيلول 2023
hajjaj copy

فخ الديون

08 أيلول 2023
index

أحداث يقودون الشاحنة

07 أيلول 2023
hajjaj

تغيرات

06 أيلول 2023
حمزة حجاج- قانون السير

قانون السير

05 أيلول 2023
hajjaj

مُسيرات المخدرات

04 أيلول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

قامت القيامة ولم تقعد في عمّان

ماهر أبو طير |اليوم

نعم.. إنها خيبة أمل

جهاد المنسي |اليوم

متلازمة الأدب والطب

د.عاصم منصور |اليوم

هل نحتاج اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي؟

أحمد عوض |اليوم

حيوية تبعث على الارتياح!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

أندية المحترفين.. قول وفعل

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات | منذ5 ساعة
1694336044931335200

الجزائر: نقص في الحبوب وعوز في الأفكار

ترجمات | منذ5 ساعة
1694254050551324500

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (1 - 2)

ترجمات |09 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

ماذا ستستفيد الهند من ارتياد القمر؟

ترجمات |08 أيلول 2023
نقل جثامين الضحايا من موقع تحطم الطائرة التي أقلت قادة "فاغنر" في روسيا - (أرشيفية)

رأس مجموعة "فاغنر" يقطع.. ومرتزقة يتملكهم الخوف

ترجمات |06 أيلول 2023
 