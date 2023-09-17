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الشتاء
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الذكاء الاصطناعي 10 أيلول 2023

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الأردن والمغرب 09 أيلول 2023

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فخ الديون 08 أيلول 2023

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أحداث يقودون الشاحنة 07 أيلول 2023

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