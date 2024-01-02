الثلاثاء 02 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصحة العقلية لدى جيش الاحتلال

الصحة العقلية لدى جيش الاحتلال
الصحة العقلية لدى جيش الاحتلال
الصحة العقلية لدى جيش الاحتلالاضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
hajjaj copy

رشقات النصر

01 كانون الثاني 2024
2024

2024

31 كانون الأول 2023
منازل غزة دمرت

منازل غزة دمرت

30 كانون الأول 2023
حمزة حجاج - أرتفاع أسعار الشحن !

أرتفاع أسعار الشحن !

29 كانون الأول 2023
صور

العالم

28 كانون الأول 2023
البث الحي

البث الحي

27 كانون الأول 2023
افكار و مواقف

فجوة الرأي العام في فلسطين وإسرائيل

د. محمد حسين المومني |اليوم

ماذا قالوا في الحرية والعنف وعنهما؟ (1-3)

حسني عايش |اليوم

ما بعد غزة

سائد كراجة |اليوم

في غزة أكبر حمية غذائية مفروضة في التاريخ: الإبادة بواسطة التجويع

د.منذر الحوارات |اليوم

رياح التغيير تكشف المستور وتستدعي "مرحلة معدلة" من حرب غزة

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
آثار الهجوم الإسرائيلي في أحد أحياء غزة - (أرشيفية)

‏"سنأتيكم بطوفان هادر": القصة التي لم ترو لهجمات 7 (أكتوبر)

ترجمات | منذ2 ساعة
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وأعضاء من حكومته اليمينية المتطرفة - (أرشيفية)

الحكومة الحالية بقيادة نتنياهو ولدت في الخطيئة

ترجمات | منذ2 ساعة
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات |27 كانون الأول 2023
مسجد مزقت قبته قذيفة في أحد صراعات الشرق الأوسط - (أرشيفية)

حنين إلى مشرق ضائع

ترجمات |31 كانون الأول 2023
مظاهرة مساندة لفلسطين في باريس، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

أي مجال للتفكير بعد غزة؟

ترجمات |31 كانون الأول 2023
جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في أحد أزقة غزة - (أرشيفية)

التاريخ يظهر أن إسرائيل لن تكسب أبدا "حرب احتلال" ‏

ترجمات |30 كانون الأول 2023
 