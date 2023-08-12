الأحد 13 آب 2023
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الصيف وأيام الشتاء

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الصيف وأيام الشتاء
الصيف وأيام الشتاء اضافة اعلان
طالب التوجيهي

طالب التوجيهي 05 آب 2023

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مشكلة المياه 03 آب 2023

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نصيحة 02 آب 2023

أزمة وجاج

أزمة وجاج 01 آب 2023

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