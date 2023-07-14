العالم الآن!

الجمعة 14 تموز 2023
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كاريكاتير حمزة حجاج

عودة الحرائق 08 تموز 2023

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ديليفري 06 تموز 2023

تلوث

تلوث 05 تموز 2023

كاريكاتير حمزة حجاج - جنين

جنين 04 تموز 2023

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