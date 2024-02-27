الأربعاء 28 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة

حمزة حجاج- العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة
حمزة حجاج- العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة
حمزة حجاج- العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة اضافة اعلان
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