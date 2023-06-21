الأربعاء 21 حزيران 2023
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العطلة الصيفية

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العطلة الصيفية
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سفرة العيد

سفرة العيد 14 حزيران 2023

تخفيض رسوم ترخيص المركبات الكبيرة

تخفيض رسوم ترخيص المركبات الكبيرة 13 حزيران 2023

الناس والقرش

الناس والقرش 12 حزيران 2023

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غلاء رحلات العيد 11 حزيران 2023

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