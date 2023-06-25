الأحد 25 حزيران 2023
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العيد

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خيال الأردني 18 حزيران 2023

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تلفريك 17 حزيران 2023

الجيش العربي

الجيش العربي 16 حزيران 2023

الأردن

الأردن 15 حزيران 2023

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