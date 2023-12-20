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كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير - حمزة حجاج
الأربعاء 20 كانون الأول 2023
10:53 م
القضية الفلسطينية تكسب تعاطف العالم
حمزة حجاج- القضية الفلسطينية تكسب تعاطف العالم
حمزة حجاج
القضية الفلسطينية تكسب تعاطف العالم
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