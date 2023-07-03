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كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير - حمزة حجاج
الإثنين 03 تموز 2023
10:37 م
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جرائم الاحتلال
22 حزيران 2023
العطلة الصيفية
21 حزيران 2023
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جنين
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