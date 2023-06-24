الأحد 25 حزيران 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
ألأبراج
تعليم
الرئيسية
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير - حمزة حجاج
السبت 24 حزيران 2023
10:37 م
تطبيقات
تطبيقات
تطبيقات
اضافة اعلان
تلفريك
17 حزيران 2023
الجيش العربي
16 حزيران 2023
الأردن
15 حزيران 2023
سفرة العيد
14 حزيران 2023
Copy
اقرأ أيضا
العثور على الغواصة المفقودة في الأردن
23 حزيران 2023
جرائم الاحتلال
22 حزيران 2023
العطلة الصيفية
21 حزيران 2023
إيداع
20 حزيران 2023
جنين
19 حزيران 2023
خيال الأردني
18 حزيران 2023
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
شباب الأردن يتجاوز السلط بصعوبة ببطولة درع "المئوية"
رياضة محلية
|
منذ4 ساعة
بعد تراجع فاغنر.. بوتين يشكر رئيس بيلاروسيا على الوساطة
دولي
|
منذ5 ساعة
حمدي المناصير و"المغير راحوب" في أمسية تراثية ضمن صيف الأردن بمادبا
منوعات
|
منذ5 ساعة
جيمس كاميرون مخرج "تيتانيك": انفجار الغواصة تيتان لم يكن مفاجئا
فنون
|
منذ5 ساعة
علاج جديد بمراحله الأخيرة ينهي "القاتل الصامت" بكل فعالية
صحة وأسرة
|
منذ5 ساعة
باحثون: دواء للسكري يفيد في التقليل من خطر الإصابة بـ"كورونا"
منوعات
|
منذ5 ساعة
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة
آخر الأخبار
|
13 حزيران 2023
التربية تقلص العطلة الصيفية لطلبة المدارس
أخبار محلية
|
15 حزيران 2023
أسماك بطول متر في سيل جرش.. من أين جاءت وهل تصلح للأكل؟
آخر الأخبار
|
07 حزيران 2023
الأرصاد توضح سبب زخات البرد الكبيرة وتحذر من تكرارها اليوم
أخبار محلية
|
29 أيار 2023
السعودية تعلن رسميا موعد عيد الأضحى
آخر الأخبار
|
18 حزيران 2023
افكار و مواقف
تعبنا من المكاشفات فأين الحلول؟
ماهر أبو طير
|
اليوم
هل يغير الفلسطينيون قواعد الاشتباك..؟!
علاء الدين أبو زينة
|
اليوم
الوجه التنموي لوزارة الداخلية
سلامة الدرعاوي
|
اليوم
"ست نقاط" استراتيجية لنجاح رحلة التصدير الأردنية
رعد التل
|
اليوم
التعرفة الكهربائية الجديدة.. تساؤلات برسم التوضيح
أحمد حمد الحسبان
|
اليوم
التمويل الأخضر لمشاريع مستدامة
المهندس حمزة العلياني
|
اليوم
ترجمات
الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"
ترجمات
|
23 حزيران 2023
خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم
ترجمات
|
21 حزيران 2023
قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية
ترجمات
|
21 حزيران 2023
النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق
ترجمات
|
20 حزيران 2023
خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس
ترجمات
|
19 حزيران 2023
56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية
ترجمات
|
18 حزيران 2023