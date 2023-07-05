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تطبيقات 24 حزيران 2023

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العثور على الغواصة المفقودة في الأردن 23 حزيران 2023

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جرائم الاحتلال 22 حزيران 2023

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العطلة الصيفية 21 حزيران 2023

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