الخميس 27 تموز 2023
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توجيهي

توجيهي
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جنون القيادة في الأردن 19 تموز 2023

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الأشجار في الأردن 18 تموز 2023

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فيزا 17 تموز 2023

التكيف

التكيف 16 تموز 2023

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25 تموز 2023
أول سفرة لأردني

أول سفرة لأردني

25 تموز 2023
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23 تموز 2023
التوجيهي

التوجيهي

22 تموز 2023
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توجيهي

21 تموز 2023
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تعارف

20 تموز 2023
افكار و مواقف

الـ"ما - بعد – إنسان" (3) ..!

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ترجمات |25 تموز 2023
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ترجمات |23 تموز 2023
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هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

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سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

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