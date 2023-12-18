الإثنين 18 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

جرائم الكيان الصهيوني

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جرائم الكيان الصهيوني
جرائم الكيان الصهيونياضافة اعلان
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