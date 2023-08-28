الثلاثاء 29 آب 2023
النسخة المطبوعة

حاتم الطائي

444444444444
حاتم الطائي
حاتم الطائياضافة اعلان
hajjaj

شاورما 21 آب 2023

hajjaj copy

مغامرة 20 آب 2023

hajjaj copy copy

القناعة 19 آب 2023

index copy

قصة حب 18 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1

عالمدرسة !

27 آب 2023
السفر

السفر

26 آب 2023
hajjaj copy

قوات الاحتلال

25 آب 2023
مسائي

مسائي

24 آب 2023
المريخ

المريخ

23 آب 2023
رقم غريب

رقم غريب

22 آب 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

حتى لا نتورط في التضليل

ماهر أبو طير |اليوم

تخفيض المقاعد الجامعية.. ضربة جديدة للتعليم

محمود الخطاطبة |اليوم

مشكلة الدوام في مدارس التعليم العام

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

ملتقى التحديث في البحر الميت

سلامة الدرعاوي |اليوم

الناتج المحلي الإجمالي: ضرورة الفهم لاتخاذ القرار

رعد التل |اليوم

قانون ريكو

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر"، لقطة من فيديو، حزيران (يونيو) 2023 – (المصدر)

حماقة بريغوجين

ترجمات | منذ5 ساعة
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات |27 آب 2023
1692894349179857100

من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

ترجمات |25 آب 2023
1692894801609865400

انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا

ترجمات |25 آب 2023
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
 