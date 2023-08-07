الثلاثاء 08 آب 2023
النسخة المطبوعة

حرائق الأرض

كاريكاتير حمزة حجاج- حرائق الأرض
كاريكاتير حمزة حجاج- حرائق الأرض
كاريكاتير حمزة حجاج- حرائق الأرضاضافة اعلان
hajjaj

الجيم! 30 تموز 2023

hajaj copy

شكاوى 29 تموز 2023

فاتورة يوم الجمعة

فاتورة يوم الجمعة 28 تموز 2023

شوب

شوب 27 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
نشاطات شبابية في الأردن !

نشاطات شبابية في الأردن !

06 آب 2023
طالب التوجيهي

طالب التوجيهي

05 آب 2023
16 copy

مشكلة المياه

03 آب 2023
hajjaj copy copy

نصيحة

02 آب 2023
أزمة وجاج

أزمة وجاج

01 آب 2023
hajjaj copy

20 عاما على "الغد"

31 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما قاله الأمير الحسن عن السوريين

ماهر أبو طير |اليوم

تسجيل موقف، يقابله "تلميع" !

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

هل تحققت طموحات إستراتيجية السياحة الوطنية؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

مشروع تعديل قانون الملكية العقارية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

هل قتلت سورية المشروع؟

سميح المعايطة |اليوم

روسيا تبعثر الأوراق الأفريقية

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات | منذ1 ساعة
لقاء رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بالسفيرة الفرنسية في لبنان، آن غريللو، بيروت، 2022 - (المصدر)

الدور الحقيقي لفرنسا في لبنان

ترجمات | منذ1 ساعة
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات |05 آب 2023
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات |04 آب 2023
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات |02 آب 2023
 