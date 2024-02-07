الأربعاء 07 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

دامت الأفراح

6666666
دامت الأفراح
دامت الأفراحاضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
حمزة حجاج -اليوبيل الفضي

اليوبيل الفضي

منذ24 ساعة
تطورات

تطورات

05 شباط 2024
حمزة حجاج- انفجارات

انفجارات

04 شباط 2024
WhatsApp Image 2024-02-02 at 14.22

شهداء فلسطين

02 شباط 2024
e19ea1d5-8fc1-4175-8855-94d040cd3333 (1) copy

مبروك النجاح

01 شباط 2024
حمزة حجاج -الموازنة

الموازنة

31 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف

أميركا والكيان.. قرابة جينات..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

"الأونروا".. الأردن خاسر رئيس بعد الفلسطينيين

محمود الخطاطبة |اليوم

اقتصاد المنصات الرقمية وحقوق العاملين

أحمد عوض |اليوم

في اليوبيل الفضي.. إنجازات اقتصادية لافتة

موسى الساكت |اليوم
سلامة الدرعاوي

25 عاما.. وتستمر المسيرة

سلامة الدرعاوي |اليوم

الأردنيون

سميح المعايطة |اليوم

الاحتمالات المفخخة

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
عامل يحمل كيس دقيق في مركز توزيع الأغذية التابع للأمم المتحدة في مخيم الشاطئ، غزة، 2009 - ‏‏(أرشيفية)

باستهدافه وكالة الأمم المتحدة، الغرب يقف إلى جانب الإبادة الجماعية‏

ترجمات | منذ2 ساعة
هجوم "حماس" الصاروخي على إسرائيل، 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)

الرواية الرسمية لـ"حماس"‏

ترجمات | منذ24 ساعة
حريق في سفينة شحن أصيبت بصاروخ في مياه الخليج العربي - (أرشيفية)

هل تشعل التوترات الراهنة فتيل حرب عالمية ثالثة؟

ترجمات |05 شباط 2024
‏صورة أقمار صناعية لـ"مضيق باب المندب" في البحر الأحمر - (المصدر)‏

الصراع من أجل "بوابة الدموع"

ترجمات |05 شباط 2024
لم تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعًا رغم أزمة الشرق الأوسط - (أرشيفية)

لماذا لا تشهد أسعار النفط ارتفاعا

ترجمات |04 شباط 2024
سفينة تابعة للبحرية الأميركية تطلق صواريخ توماهوك على اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون، 12 كانون الثاني (يناير) – (المصدر)

حرب بايدن على اليمن‏

ترجمات |04 شباط 2024
 
 