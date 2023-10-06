السبت 07 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير - حمزة حجاج
الجمعة 06 تشرين الأول 2023
9:12 م
زوار الشتاء
زوار الشتاء
زوار الشتاء
اضافة اعلان
Copy
اقرأ أيضا
الشعوب والأمطار
05 تشرين الأول 2023
أخبار
04 تشرين الأول 2023
البترا
03 تشرين الأول 2023
عقل المواطن
02 تشرين الأول 2023
الشحدة
01 تشرين الأول 2023
منسف
30 أيلول 2023
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له الكلية العسكرية في سوريا
العرب والعالم
|
منذ1 ساعة
تقرير: ترامب أفشى أسرارا نووية لصديق
العرب والعالم
|
منذ1 ساعة
موقف محرج لشاب تقدم لخطبة فتاة - فيديو
منوعات
|
منذ2 ساعة
انقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين قبالة السواحل اللبنانية
العرب والعالم
|
منذ2 ساعة
التغير المناخي والوعي العربي
مقالات اليوم
|
منذ3 ساعة
دور إسرائيل في الإقليم
مقالات اليوم
|
منذ3 ساعة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
افكار و مواقف
دور إسرائيل في الإقليم
د. محمد حسين المومني
|
اليوم
التغير المناخي والوعي العربي
خالد دلال
|
اليوم
ترجمات
لحظة وصول "طالبان" ومعهم الموت إلى كابول تطاردني منذ سنتين
ترجمات
|
منذ3 ساعة
خريطة طريق جديدة لدعم استقرار ونمو العراق
ترجمات
|
منذ3 ساعة
مشاهد من نظام فصل عنصري
ترجمات
|
04 تشرين الأول 2023
"داعش - ولاية خراسان" يصبح عالميا: العمليات الخارجية انطلاقا من أفغانستان
ترجمات
|
03 تشرين الأول 2023
إصلاح الأمم المتحدة! فكر في "أليس في بلاد العجائب"
ترجمات
|
03 تشرين الأول 2023
كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟
ترجمات
|
02 تشرين الأول 2023