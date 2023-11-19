الأحد 19 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

شهداء الخبر والحدث

شهداء الخبر والحدث
شهداء الخبر والحدث
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17 تشرين الثاني 2023
العالم الآن

العالم الآن

16 تشرين الثاني 2023
خسائر الكيان الصهيوني

خسائر الكيان الصهيوني

15 تشرين الثاني 2023
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