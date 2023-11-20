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كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير - حمزة حجاج
الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
8:54 م
شهداء غزة
شهداء غزة
حمزة حجاج
شهداء غزة
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