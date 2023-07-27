الجمعة 28 تموز 2023
النسخة المطبوعة

شوب

شوب
شوب
شوباضافة اعلان
15 copy

تعارف 20 تموز 2023

4444

جنون القيادة في الأردن 19 تموز 2023

Untitled-1

الأشجار في الأردن 18 تموز 2023

hajjaj copy

فيزا 17 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
توجيهي

توجيهي

26 تموز 2023
Untitled-1

مواقع التواصل

25 تموز 2023
أول سفرة لأردني

أول سفرة لأردني

25 تموز 2023
hajjaj

التكيف

23 تموز 2023
التوجيهي

التوجيهي

22 تموز 2023
hajjaj copy

توجيهي

21 تموز 2023
افكار و مواقف
ترجمات
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات | منذ24 ساعة
جنود أميركيون يستطلعون البحر من سطح سفينة حربية في الخليج العربي - (أرشيفية)

مخاطر التصعيد البحري في مضيق هرمز

ترجمات | منذ24 ساعة
‏حفل توقيع اتفاقية تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا العام الماضي - (أرشيفية)

طي اتفاقية الحبوب قد يؤسس لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا

ترجمات |25 تموز 2023
‏ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد الأرواح وسبل العيش في البلدان المكتظة بالسكان والمنخفضة مثل بنغلاديش - (من المصدر)‏

الشكل الحديث للاستعمار: تغير المناخ‏

ترجمات |23 تموز 2023
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات |22 تموز 2023
1689856154246610200

سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

ترجمات |21 تموز 2023
 