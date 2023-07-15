السبت 15 تموز 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
ألأبراج
تعليم
الرئيسية
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير - حمزة حجاج
السبت 15 تموز 2023
10:36 م
عزيمة عرس
عزيمة عرس
عزيمة عرس
اضافة اعلان
قصة نجاح
08 تموز 2023
عودة الحرائق
08 تموز 2023
ديليفري
06 تموز 2023
تلوث
05 تموز 2023
Copy
اقرأ أيضا
العالم الآن!
14 تموز 2023
التوجيهي وموجة الحر
13 تموز 2023
موجة حر
12 تموز 2023
مقابلة عمل
11 تموز 2023
الطلاب والتوجيهي
10 تموز 2023
تسول 2023
09 تموز 2023
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
"الجرائم الإلكترونية" ملحق على جدول أعمال جلسة النواب الأحد - تفاصيل
آخر الأخبار
|
منذ 58 دقيقة
"نحن نستثمر الفرص".. مشروع يعرف الشباب بفرص العمل بـ"قلب المحافظة"
حياتنا
|
منذ1 ساعة
في بادرة إنسانية.. طبيب يقدم استشارات مجانية لقاصديه
حياتنا
|
منذ1 ساعة
ماجدة الرومي في ليلة استثنائية بمهرجان ليالي عمان
حياتنا
|
منذ1 ساعة
تسنيم هاشم: العمل الفني نتاج لمخزون الممثل وانعكاس لثقافته ورؤيته
حياتنا
|
منذ1 ساعة
الدراما الأردنية.. هل هنالك أمل؟
حياتنا
|
منذ1 ساعة
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة
آخر الأخبار
|
13 حزيران 2023
التربية تقلص العطلة الصيفية لطلبة المدارس
أخبار محلية
|
15 حزيران 2023
عطلة رسمية يوم الأربعاء بمناسبة رأس السنة الهجرية
أخبار محلية
|
13 تموز 2023
أسماك بطول متر في سيل جرش.. من أين جاءت وهل تصلح للأكل؟
آخر الأخبار
|
07 حزيران 2023
قدمت امتحان الرياضيات وفارقت الحياة.. طالبة توجيهي ترحل وسط صدمة وحزن
الغد الأردني
|
13 تموز 2023
افكار و مواقف
تريدون فرصتكم؟ قاتلوا من أجلها
مكرم أحمد الطراونة
|
اليوم
لماذا تغيرت نبرة الأردن الرسمية ؟!
ماهر أبو طير
|
اليوم
المنشأ والمنقول: إشكالية معرفية..!
علاء الدين أبو زينة
|
اليوم
شركات للإعسار
سلامة الدرعاوي
|
اليوم
الرقابة المركزية على دور الرعاية الحكومية
د.نهلا عبدالقادر المومني
|
اليوم
عسكري وموجة حر!
نضال المجالي
|
اليوم
ترجمات
في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين
ترجمات
|
14 تموز 2023
الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها
ترجمات
|
12 تموز 2023
الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا
ترجمات
|
11 تموز 2023
مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية
ترجمات
|
10 تموز 2023
على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة
ترجمات
|
09 تموز 2023
كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟
ترجمات
|
08 تموز 2023