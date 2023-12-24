الأحد 24 كانون الأول 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير - حمزة حجاج
الأحد 24 كانون الأول 2023
9:06 م
عيد ميلاد مجيد
كاريكاتير حمزة حجاج- عيد ميلاد مجيد
حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- عيد ميلاد مجيد
اضافة اعلان
Copy
اقرأ أيضا
المجاعة في غزة
23 كانون الأول 2023
الصحفيون في غزة
22 كانون الأول 2023
مفتاح العودة
21 كانون الأول 2023
القضية الفلسطينية تكسب تعاطف العالم
20 كانون الأول 2023
مليشيا المخدرات
19 كانون الأول 2023
جرائم الكيان الصهيوني
18 كانون الأول 2023
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
الملك: في الوقت الذي يحتفي العالم بعيد الميلاد يغيب السلام عن الأهل في الأراضي المقدسة
الغد الأردني
|
منذ 25 دقيقة
عيد ميلاد مجيد
كاريكاتير - حمزة حجاج
|
منذ 52 دقيقة
قطاعات تحتاج اهتماما لزيادة التنوع الاقتصادي
الاقتصاد المحلي
|
منذ 55 دقيقة
البنك الدولي يوافق رسميا على إعادة هيكلة برنامج الاستثمارات المستجيبة للمناخ
الاقتصاد المحلي
|
منذ 56 دقيقة
اضطرابات البحر الأحمر.. دراسة بدائل لانسياب البضائع
الاقتصاد المحلي
|
منذ 57 دقيقة
"زين كاش" تجهز طرودا غذائية لأهالي قطاع غزة بقيمة 25.000 دينار
اقتصاد
|
منذ 58 دقيقة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
افكار و مواقف
مم أخاف؟
مكرم أحمد الطراونة
|
اليوم
توظيف مقصود لخسائر الفلسطينيين
ماهر أبو طير
|
اليوم
المغالطة في فهم "الحضارة"..!
علاء الدين أبو زينة
|
اليوم
المنح الخارجية في موازنة 2024
سلامة الدرعاوي
|
اليوم
ملهى الرعيان
نضال المجالي
|
اليوم
ترجمات
جان لوك ميلانشون: ما يحدث في غزة "ليس دفاعا مشروعا عن النفس وإنما إبادة عرقية"
ترجمات
|
منذ1 ساعة
إسرائيل لا تعرف ما تفعله بشأن الأسرى في غزة
ترجمات
|
منذ24 ساعة
سر "الشجاعية" – الحي الغزي الباسل الذي لا تستطيع إسرائيل كسره
ترجمات
|
منذ24 ساعة
حملة القصف الإسرائيلية الفاشلة على غزة
ترجمات
|
22 كانون الأول 2023
موت إسرائيل
ترجمات
|
20 كانون الأول 2023
"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة (3-3)
ترجمات
|
18 كانون الأول 2023