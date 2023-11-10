السبت 11 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

غزة

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غزة
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نتنياهو

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الإعلام الغربي

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الاحتلال الإسرائيلي

02 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

الذكرى السنوية لتفجيرات عمان

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على واشنطن إنهاء العدوان خدمة لمصالحها

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شركات الأسلحة الأميركية والإسرائيلية وأرباح حرب الإبادة

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ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
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الولايات المتحدة، حزب الله، وكيفيات إدارة التصعيد‏

ترجمات |06 تشرين الثاني 2023
 