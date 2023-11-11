السبت 11 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

غزة

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نتنياهو

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من المنطقة إلى العالم!

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‏علاقة بريطانيا بالصهيونية وإسرائيل وتداعياتها على الفلسطينيين‏

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حصيلة ضحايا الاحتلال في الضفة تتزايد.. والغضب يتصاعد

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