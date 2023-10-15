الإثنين 16 تشرين الأول 2023
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فلسطين

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كاريكاتير حمزة حجاج- فلسطين
كاريكاتير حمزة حجاج- فلسطيناضافة اعلان
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