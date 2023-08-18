الجمعة 18 آب 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير - حمزة حجاج
الجمعة 18 آب 2023
9:44 م
قصة حب
قصة حب
قصة حب
اضافة اعلان
تحضيرات موجة الحر
11 آب 2023
إحراج
10 آب 2023
العالم الآن
09 آب 2023
الجار
08 آب 2023
Copy
اقرأ أيضا
نهاية المدح والدلع
منذ24 ساعة
بعد التوجيهي
16 آب 2023
لما ينزل الراتب
15 آب 2023
الأرض!
14 آب 2023
فرحة الأردني عند سداد ديونه
13 آب 2023
الصيف وأيام الشتاء
12 آب 2023
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
"الصحة العالمية": نراقب بدقة متحور "إيريس" الجديد
صحة وأسرة
|
منذ 5 دقيقة
"المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية": جودة خدمات الصحة العامة "منخفضة"
الغد الأردني
|
منذ 26 دقيقة
أجواء حارة حتى الاثنين
الغد الأردني
|
منذ 27 دقيقة
الوديان: أمننا الغذائي في مواجهة التغيرات المناخية
الغد الأردني
|
منذ 28 دقيقة
بدء العمل على مسودة "الوطنية لإدارة البيانات الصحية"
الغد الأردني
|
منذ 29 دقيقة
هل يمكن للاستمطار الصناعي وحصاد الرطوبة مواجهة ندرة المياه؟
الغد الأردني
|
منذ 29 دقيقة
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة
آخر الأخبار
|
13 حزيران 2023
الحكومة ترفع أسعار البنزين والديزل
الاقتصاد المحلي
|
31 تموز 2023
عطلة رسمية يوم الأربعاء بمناسبة رأس السنة الهجرية
أخبار محلية
|
13 تموز 2023
متى تنتهي موجة الحر التي تؤثر على الأردن؟
الغد الأردني
|
15 تموز 2023
افكار و مواقف
توسيع الدوائر الانتخابية
د. محمد حسين المومني
|
اليوم
ترجمات
مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-2)
ترجمات
|
منذ1 ساعة
قصف هيروشيما وناغازاكي: القتل الجماعي غير الضروري
ترجمات
|
16 آب 2023
سنجار: تسع سنوات بعد الإبادة الجماعية
ترجمات
|
16 آب 2023
الحرب في السودان: تحديات الوساطة ودور الولايات المتحدة
ترجمات
|
15 آب 2023
أوكرانيا والنظام العالمي
ترجمات
|
15 آب 2023
النيجر ترفض النظام القائم على القواعد
ترجمات
|
14 آب 2023