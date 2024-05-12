الأحد 12 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كاريكاتير- حمزة حجاج

كاريكاتير- حمزة حجاج
كاريكاتير- حمزة حجاج
كاريكاتير- حمزة حجاجاضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
hajjaj copy

النمرة غلط

11 أيار 2024
14 copy

الاحتيال الإلكتروني

10 أيار 2024
تلفون يوم الجمعة

تلفون يوم الجمعة

09 أيار 2024
hajjaj copy

العصف الذهني للطعام في الأردن

08 أيار 2024
hajjaj

ابني

07 أيار 2024
hajjaj copy

منخفض

06 أيار 2024
افكار و مواقف

قهر الطفولة في غزة

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

الأكثر إنتاجا للمخيمات

ماهر أبو طير |اليوم

هاتوا برامجكم.. وتنافسوا

جهاد المنسي |اليوم

مؤشرات مطمئنة

يعقوب ناصر الدين |اليوم
ترجمات
‏سودانية تهتف في مظاهرة تطالب بهيئة مدنية تقود عملية الانتقال إلى الديمقراطية، الخرطوم، 12 نيسان (أبريل) 2019 - (المصدر)

النضال من أجل السودان‏ (2-1)

ترجمات |منذ 38 دقيقة
1715432581158033100

كيف أصبحت احتجاجات الطلاب من أجل غزة عالمية‏؟

ترجمات |11 أيار 2024
1715432982838052300

كنت في رفح وأفزعني ما رأيت

ترجمات |11 أيار 2024
بايدن

بايدن يسعى إلى ممارسة سياسة القوة في العلاقة مع إسرائيل

ترجمات |11 أيار 2024
1715346591337120400

الذكاء الاصطناعي والتحكم في مسار حروب المستقبل

ترجمات |10 أيار 2024
النساء الحوامل في غزة ليس لديهن مكان آمن يذهبن إليه وواجهن تحديات لا يمكن تصورها

المعاناة الصامتة للنساء الفلسطينيات‏

ترجمات |08 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير- حمزة حجاج

كاريكاتير- حمزة حجاج

النمرة غلط 11 أيار 2024

hajjaj copy

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة

العصف الذهني للطعام في الأردن 08 أيار 2024

hajjaj copy

ابني 07 أيار 2024

hajjaj
 
 