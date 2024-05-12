الأحد 12 أيار 2024
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير - حمزة حجاج
الأحد 12 أيار 2024
10:25 م
كاريكاتير- حمزة حجاج
كاريكاتير- حمزة حجاج
حمزة حجاج
كاريكاتير- حمزة حجاج
اضافة اعلان
Copy
اقرأ أيضا
النمرة غلط
11 أيار 2024
الاحتيال الإلكتروني
10 أيار 2024
تلفون يوم الجمعة
09 أيار 2024
العصف الذهني للطعام في الأردن
08 أيار 2024
ابني
07 أيار 2024
منخفض
06 أيار 2024
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
الحبس لـ"سيدة" قتلت طفلتها لرفضها تنظيف "الصالون"
الغد الأردني
|
منذ 36 دقيقة
"الأسد المتأهب": تفاهم مشترك حول التهديدات العابرة للحدود
الغد الأردني
|
منذ 36 دقيقة
"المرونة المناخية في قطاع التمريض".. برنامج لمواجهة المخاطر الصحية
الغد الأردني
|
منذ 36 دقيقة
كاريكاتير- حمزة حجاج
كاريكاتير - حمزة حجاج
|
منذ 36 دقيقة
مؤشرات مطمئنة
مقالات اليوم
|
منذ 36 دقيقة
قهر الطفولة في غزة
مقالات اليوم
|
منذ 36 دقيقة
مطالبات قضائية بإيقاف عرض بقية حلقات مسلسل نعمة الافوكاتو
فنون
|
21 آذار 2024
الحكومة تحدد عطلة عيد الفطر
أخبار محلية
|
17 آذار 2024
انطانيوس عيسى يعقوب سكس
وفيات
|
10 تشرين الأول 2023
20 ألفا في "جيب" النشامى.. عموتة يصل المغرب.. أبو زمع يرفض عرض النجمة اللبناني
أخبار النجوم
|
13 شباط 2024
ما هي الغرامات المشمولة بالعفو العام؟
أخبار محلية
|
17 نيسان 2024
تحذير من الأمن العام للمواطنين
آخر الأخبار
|
18 نيسان 2024
افكار و مواقف
قهر الطفولة في غزة
خولة كامل الكردي
|
اليوم
الأكثر إنتاجا للمخيمات
ماهر أبو طير
|
اليوم
هاتوا برامجكم.. وتنافسوا
جهاد المنسي
|
اليوم
مؤشرات مطمئنة
يعقوب ناصر الدين
|
اليوم
ترجمات
النضال من أجل السودان (2-1)
ترجمات
|
منذ 38 دقيقة
كيف أصبحت احتجاجات الطلاب من أجل غزة عالمية؟
ترجمات
|
11 أيار 2024
كنت في رفح وأفزعني ما رأيت
ترجمات
|
11 أيار 2024
بايدن يسعى إلى ممارسة سياسة القوة في العلاقة مع إسرائيل
ترجمات
|
11 أيار 2024
الذكاء الاصطناعي والتحكم في مسار حروب المستقبل
ترجمات
|
10 أيار 2024
المعاناة الصامتة للنساء الفلسطينيات
ترجمات
|
08 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير- حمزة حجاج
النمرة غلط
11 أيار 2024
الاحتيال الإلكتروني
10 أيار 2024
تلفون يوم الجمعة
09 أيار 2024
العصف الذهني للطعام في الأردن
08 أيار 2024
ابني
07 أيار 2024