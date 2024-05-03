الجمعة 03 أيار 2024
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير - حمزة حجاج
الجمعة 03 أيار 2024
9:23 م
كيف مضت العطلة !
حمزة حجاج - كيف مضت العطلة !
حمزة حجاج
حمزة حجاج - كيف مضت العطلة !
اضافة اعلان
Copy
اقرأ أيضا
الشحدة
02 أيار 2024
عيد العمال
01 أيار 2024
تقلب الطقس
30 نيسان 2024
غير مستقر
29 نيسان 2024
إنفلونزا الطيور !
28 نيسان 2024
حساسية!
27 نيسان 2024
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
"الأغذية": استمرار نقص التمويل يعرقل مساعدات اللاجئين بالأردن
الغد الأردني
|
منذ 43 دقيقة
7 ملايين دولار لتنفيذ مشروع دعم النقل الكهربائي في البترا
الغد الأردني
|
منذ 46 دقيقة
%3 نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد الأردني
اقتصاد
|
منذ 49 دقيقة
مليون و94 ألف إصابة بأمراض معدية بغزة.. واقع صحي وبيئي مأساوي
العرب والعالم
|
منذ 50 دقيقة
"ندرة المياه المزمنة".. تحد يفرض إعادة النظر بأدوات وسياسات القطاع
الغد الأردني
|
منذ 50 دقيقة
شهداء جدد في غزة.. و"الأونروا": الحرب ما تزال على النساء
العرب والعالم
|
منذ 53 دقيقة
مطالبات قضائية بإيقاف عرض بقية حلقات مسلسل نعمة الافوكاتو
فنون
|
21 آذار 2024
الحكومة تحدد عطلة عيد الفطر
أخبار محلية
|
17 آذار 2024
الحكومة ترفع أسعار البنزين والديزل
الاقتصاد المحلي
|
30 أيلول 2023
انطانيوس عيسى يعقوب سكس
وفيات
|
10 تشرين الأول 2023
20 ألفا في "جيب" النشامى.. عموتة يصل المغرب.. أبو زمع يرفض عرض النجمة اللبناني
أخبار النجوم
|
13 شباط 2024
ما هي الغرامات المشمولة بالعفو العام؟
أخبار محلية
|
17 نيسان 2024
افكار و مواقف
آخر تطورات الهدنة في حرب غزة
د. محمد حسين المومني
|
اليوم
ترجمات
رد الصين على الهجوم الإيراني يقدم فرصة لواشنطن
ترجمات
|
منذ1 ساعة
استخدام الغذاء كسلاح يعود إلى الواجهة
ترجمات
|
منذ1 ساعة
خيار الانفراج بالنسبة لإيران
ترجمات
|
01 أيار 2024
تقرير يكشف كيفية اعتماد جيش الاحتلال على المرتزقة لارتكاب الجرائم في غزة
ترجمات
|
01 أيار 2024
إيران والحوثيون.. تحالف من دون اصطفاف
ترجمات
|
30 نيسان 2024
ألمانيا تدفن أدلة التواطؤ في الإبادة الجماعية.. ونيكاراغوا تفضحها
ترجمات
|
30 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كيف مضت العطلة !
الشحدة
02 أيار 2024
عيد العمال
01 أيار 2024
تقلب الطقس
30 نيسان 2024
غير مستقر
29 نيسان 2024
إنفلونزا الطيور !
28 نيسان 2024