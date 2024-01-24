الأربعاء 24 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مجاعة الحرب في غزة

مجاعة الحرب في غزة
مجاعة الحرب في غزة
مجاعة الحرب في غزةاضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
hajjahj copy

الناس في المنخفض الجوي

23 كانون الثاني 2024
الأخبار

الأخبار

22 كانون الثاني 2024
hajjaj copy

العودة إلى المدارس

21 كانون الثاني 2024
hajjaj

نيزك النشامى

20 كانون الثاني 2024
كاريكاتير حمزة حجاج- جنون نتنياهو

جنون نتنياهو

19 كانون الثاني 2024
الحلاقة

الحلاقة

18 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف

تهجير أهل غزة

خولة كامل الكردي |اليوم

فلسطين الحرة: القوة العظمى للتغير..؟!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

جروح تستصرخ الضمائر

محمود الخطاطبة |اليوم

أزمة البحر الأحمر

موسى الساكت |اليوم
سلامة الدرعاوي

تجارب إيجابية

سلامة الدرعاوي |اليوم

إسلاميون وأميركا!

سميح المعايطة |اليوم

أقولها بكل وضوح

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يؤدي طقوسًا دينية عند حائط المبكى، القدس المحتلة - (أرشيفية)

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (3-3)

ترجمات |منذ 20 دقيقة
الرئيس الأميركي جو بايدن يحتضن بنيامين نتنياهو في زيارته لإسرائيل بعد هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

نتنياهو يرتكب خطأ فادحا برفضه حل الدولتين

ترجمات |منذ 21 دقيقة
1706007058821098000

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (2 - 3)

ترجمات |23 كانون الثاني 2024
فلسطينون يفرون من إرهاب العصابات الصهيونية أثناء نكبة العام 1948 - (أرشيفية)

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (1 - 3)

ترجمات |22 كانون الثاني 2024
1705831185767433800

داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة ‏(2-2)

ترجمات |21 كانون الثاني 2024
1705831185697433600

هل ينزلق سوناك إلى حرب تشوه سمعته كما قوض غزو العراق إرث بلير؟

ترجمات |21 كانون الثاني 2024
 