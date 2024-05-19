 
الإثنين 20 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مجاعة الحرب في غزة

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة
حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة
حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
حمزة حجاج - الراتب

الراتب!

18 أيار 2024
hajjaj copy

ضيعانولوجيا!

17 أيار 2024
f6ab6bf5-d9e5-4caa-b8c8-27af541ed777 (1) copy

قرض شخصي

16 أيار 2024
كاريكاتير حمزة حجاج- المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي!

المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي!

15 أيار 2024
كاريكاتير حمزة حجاج- لما تعب وكبر

لما تعب وكبر

14 أيار 2024
hajjaj copy

المتسول والمواطن

13 أيار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ساعتان مع الوزير

ماهر أبو طير |اليوم

ماذا قال الوزير؟

جهاد المنسي |اليوم

المدرسة الحزبية

نضال منصور |اليوم

حق الانتخاب والانتخاب بالحق

يعقوب ناصر الدين |اليوم

لا يملكون حلا!!

سميح المعايطة |اليوم

في تشوه السياقات والمفاهيم

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
فلسطيني يحمل علمًا فلسطينيًا مندغمًا برسم العلم الإيراني - (المصدر)

المشهد الفلسطيني في ظل الأزمة الإيرانية الإسرائيلية

ترجمات | منذ20 ساعة
سلام حار بين رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن - (المصدر)

‏السياسة الصهيونية لجو بايدن‏

ترجمات | منذ20 ساعة
‏جنود إسرائيليون يعتقلون طفلاً فلسطينيا في الخليل، الضفة الغربية، تشرين الأول (أكتوبر)، 2017 - (أرشيفية)

أصول الوحشية الإسرائيلية في الإرث القمعي للاستعمار البريطاني

ترجمات |18 أيار 2024
1715972583767506400

المستوطنون ينغصون حياة الفلسطينيين

صحافة عبرية |17 أيار 2024
1715899666386976500

ما مدى استدامة أساليب الدفاع والردع في ظل الهجوم الإيراني؟

ترجمات |17 أيار 2024
1715899665346976300

موازنة بايدن بين الأمن القومي الإسرائيلي والأزمة الإنسانية للفلسطينيين

ترجمات |17 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

مجاعة الحرب في غزة

الراتب! 18 أيار 2024

حمزة حجاج - الراتب

ضيعانولوجيا! 17 أيار 2024

hajjaj copy

قرض شخصي 16 أيار 2024

f6ab6bf5-d9e5-4caa-b8c8-27af541ed777 (1) copy

المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي! 15 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي!

لما تعب وكبر 14 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- لما تعب وكبر
 