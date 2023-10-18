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كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير - حمزة حجاج
الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
12:24 ص
مجزرة المستشفى المعمداني في غزة
مجزرة المستشفى المعمداني في غزة
حمزة حجاج
مجزرة المستشفى المعمداني في غزة
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