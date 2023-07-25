الأربعاء 26 تموز 2023
النسخة المطبوعة

مواقع التواصل

Untitled-1
مواقع التواصل
مواقع التواصل اضافة اعلان
Untitled-1

الأشجار في الأردن 18 تموز 2023

hajjaj copy

فيزا 17 تموز 2023

التكيف

التكيف 16 تموز 2023

hjjaj copy copy

عزيمة عرس 15 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أول سفرة لأردني

أول سفرة لأردني

منذ24 ساعة
hajjaj

التكيف

23 تموز 2023
التوجيهي

التوجيهي

22 تموز 2023
hajjaj copy

توجيهي

21 تموز 2023
15 copy

تعارف

20 تموز 2023
4444

جنون القيادة في الأردن

19 تموز 2023
افكار و مواقف

منظومة التحديث الشامل

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

سيناريو الرئيس الأخير

ماهر أبو طير |اليوم

خلِ السلاح صاحي

سائد كراجة |اليوم

قانون "إصلاح" عقوبات الجرائم الإلكترونية

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
‏حفل توقيع اتفاقية تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا العام الماضي - (أرشيفية)

طي اتفاقية الحبوب قد يؤسس لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا

ترجمات | منذ2 ساعة
‏ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد الأرواح وسبل العيش في البلدان المكتظة بالسكان والمنخفضة مثل بنغلاديش - (من المصدر)‏

الشكل الحديث للاستعمار: تغير المناخ‏

ترجمات |23 تموز 2023
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات |22 تموز 2023
1689856154246610200

سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

ترجمات |21 تموز 2023
‏مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين، 19 حزيران (يونيو) 2003 - (أرشيفية)

‏جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟‏

ترجمات |19 تموز 2023
فاغنر

‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

ترجمات |19 تموز 2023
 