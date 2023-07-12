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تلوث 05 تموز 2023

كاريكاتير حمزة حجاج - جنين

جنين 04 تموز 2023

برج إيفل

برج إيفل 03 تموز 2023

سفر على طفر

سفر على طفر 02 تموز 2023

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