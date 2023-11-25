السبت 25 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وقف إطلاق النار

وقف إطلاق النار
وقف إطلاق النار
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