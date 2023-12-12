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كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير - حمزة حجاج
الثلاثاء 12 كانون الأول 2023
10:18 م
وقف إطلاق النار
وقف إطلاق النار
وقف إطلاق النار
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