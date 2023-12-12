الثلاثاء 12 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وقف إطلاق النار

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وقف إطلاق النار
وقف إطلاق الناراضافة اعلان
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