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يوم عرفة

يوم عرفة
يوم عرفة
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جنين

جنين 19 حزيران 2023

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خيال الأردني 18 حزيران 2023

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تلفريك 17 حزيران 2023

الجيش العربي

الجيش العربي 16 حزيران 2023

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