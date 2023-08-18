الجمعة 18 آب 2023
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استمرار التوتر في السجون الإسرائيلية.. وألف أسير يدخلون الإضراب

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استمرار التوتر في كافة السجون وألف أسير يدخلون الإضراب المفتوح
يواصل ما يقارب ألف أسير فلسطيني من كافة السجون الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم الأول احتجاجًا على العدوان المتواصل من قبل إدارة سجون الاحتلال.

وانطلقت دعوات فلسطينية للنفير والخروج بمسيرات حاشدة اليوم الجمعة نصرة للأسرى في سجون الاحتلال، الذين يتعرضون لعدوانٍ إسرائيلي خطير.اضافة اعلان

 وقالت جمعية واعد للأسرى، إن الحركة الأسيرة سلّمت إدارة سجون الاحتلال قوائم الأسرى المضربين عن الطعام احتجاجا على عمليات القمع التي تعرض لها سجن النقب.
وأوضحت "واعد" أن القائمة تشمل ألف أسير من مختلف السجون وكافة قلاع الأسر، لافتة أن الحركة الأسيرة ستصعد من برنامجها التصعيدي حتى وقف كافة عمليات النقل والتنكيل الذي يطال الأسرى.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، باستمرار حالة التوتر في كافة السجون في أعقاب عمليات القمع والتفتيش والنقل التعسفي التي تعرض لها أسرى سجن النقب.

و قال مدير مكتب إعلام الأسرى أحمد القدرة في تصريحات تابعتها "صفا":" بعد دخول الأسرى في إضراب جماعي.. على الكل الفلسطيني إعلان النفير والنزول للشوارع نصرة للأسرى في معركتهم ضد بطش السجان".
ودعا القدرة إلى الخروج في مسيرات حاشدة اليوم بعد صلاة الجمعة تعبيرًا عن الغضب الشعبي والفصائلي للعدوان الإسرائيلي على الأسرى.
كما دعا القدرة خطباء المساجد في جميع أنحاء فلسطين للتذكير بمعاناة الأسرى داخل السجون أثناء خطبة الجمعة والدعوة لنصرتهم.
واستنفر مدير مكتب إعلام الأسرى الشباب الثائر في الضفة الغربية لإشعال نقاط التماس مع الاحتلال اليوم، احتجاجًا على الهجمة الوحشية التي تشن على الأسرى في السجون.

وفي السياق، قالت لجنة الطوارئ العليا في الحركة الأسيرة: "رسالتنا للعدو أنّ حماقتكم ستقودكم إلى خيبة أمل أخرى".

وشددت اللجنة على أن "كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي موحدين في خندق واحد وعلى قبضة رجل واحد في مواجهة العدوان، وسنسقط أوهام المحتل أمام وحدتنا مرة أخرى".
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